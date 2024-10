Jafet Soto, gerente general y actual entrenador del Herediano, ha confirmado que el equipo tendrá un nuevo director técnico en 2025. Durante una entrevista en el programa Encuentro Deportivo con Yashin Quesada, Soto reveló detalles sobre sus planes futuros para el club.

No solamente incluyen la contratación de un nuevo entrenador, sino también la llegada de varios refuerzos para la próxima temporada. Este anuncio marca un paso clave en la estrategia de renovación del equipo florense, que busca recuperar su lugar en lo más alto del fútbol de Costa Rica.

Soto, quien asumió temporalmente las riendas del Herediano tras la salida de Walter Centeno luego de una derrota ante el Cartaginés, fue claro en su mensaje: su etapa como entrenador tiene una fecha de caducidad. Para el Clausura 2025 habrá otra persona sentada en el banquillo.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre el nuevo entrenador de Herediano?

Jafet Soto fue sincero y declaró sobre el nuevo director técnico que tiene ya elegido: “Lo tengo, ya sé el perfil por las experiencias que hemos pasado y lo que nos gusta. Lo que queremos y buscamos es algo diferente pero no está aquí”.

Jafet Soto anunció que no será el DT en el 2025.

La búsqueda de un perfil distinto

El anuncio del futuro director técnico no es un movimiento improvisado. Según Soto, la experiencia acumulada en las diferentes etapas de la historia reciente del Herediano ha sido clave para determinar qué tipo de entrenador necesita el equipo en el futuro. Su última declaración insinúa que el próximo técnico podría provenir del extranjero, en busca de un enfoque fresco y renovador para la institución.

Pero el entrenador no es el único que ya está arreglado, el gerente general del Team reveló que también hay futbolistas cerrados: “Ya tengo 7 jugadores firmados de otros equipos. Volví a las andadas y me siento contento con la facilidad que he tenido para firmarlos”.