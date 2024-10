Jafet Soto y Guimaraes ya calientan el partido de Herediano vs. Alajuelense en el Apertura 2024.

Guimaraes y Jafet Soto se suben al mismo ring: sus filazos de cara al Alajuelense vs. Herediano

Herediano y Alajuelense se preparan para escribir un nuevo capítulo en su histórica rivalidad cuando se enfrenten en la próxima jornada del Torneo Apertura 2024 este fin de semana. Este esperado choque promete ser uno de los más emocionantes del campeonato, ya que ambos equipos llegan con el objetivo de sumar puntos cruciales en la competencia.

En la previa del partido, los técnicos Alexandre Guimaraes y Jafet Soto no han ocultado la tensión entre ambos, pero al mismo tiempo dejando un tema en común que ha muchos preocupa en el fútbol de Costa Rica.

¿Cuáles fueron los filazos que sacaron Guimaraes y Jafet Soto?

Alexandre Guimaraes en la previa del encuentro ante Herediano expresó su frustración tras el polémico arbitraje en el reciente partido, señalando que situaciones claras no fueron revisadas por el VAR. Para el DT de Alajuelense el VAR está precisamente para intervenir en jugadas que generan dudas, y le preocupa que en este caso no se haya utilizado adecuadamente.

“Delicado el tema. Pero sí me molesta porque para algo esta el VAR. Pero es que fueron jugadas muy claras como para no consultar. Ya pasé por eso en otros lados y hay que apretar los dientes, seguir adelante”, aseveró Guimaraes.

Alexandre Guimaraes – Alajuelense

Por otro lado, Jafet Soto también hizo referencia sobre el Var y las decisiones que se han estado últimamente: “Como miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y presidente de un club voy a solicitar que las grabaciones del VAR se hagan públicas. No me puedo quedar con la duda de qué se dice en la sala VAR, me gustaría que se haga público para evitar malos entendidos“, sentenció.

Jafet Soto – Herediano

Guimaraes y Jafet Soto

Evidentemente para ambos entrenadores el VAR se está convirtiendo en un problema en ciertas ocasiones. Y si bien tanto Guimaraes como Jafet Soto coincidieron en que han tenido contratiempos con este sistema, esperan que para el partido de este fin de semana entre Herediano y Alajuelense, no vaya a existir ninguno.