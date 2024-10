La expulsión de Marcel Hernández, goleador del campeonato y pieza clave del Herediano, ha desatado una nueva controversia en el fútbol costarricense. El delantero cubano fue expulsado al minuto 68 en el partido contra Puntarenas FC, tras ser sancionado por una agresión al defensor José Leiva.

Aunque el árbitro Róger Vindas no presenció el incidente en tiempo real, el sistema de VAR fue utilizado para revisar la jugada y finalmente determinar la expulsión del atacante cubano. La decisión no le gustó para nada a Jafet Soto, quien se quejó en conferencia de prensa.

El incidente ocurrió al minuto 66, cuando Getsel Montes llevaba el balón por la derecha en el área. Mientras tanto, Marcel corría junto a Leiva y, en una acción que pasó desapercibida para el árbitro principal, golpeó al defensor de Puntarenas con lo que pareció ser un puñetazo. La jugada fue revisada por el VAR, y tras la intervención del equipo arbitral, Hernández fue expulsado, dejando al Team con 10 hombres.

A pesar de la expulsión, Herediano se llevó la victoria por 1 a 0, pero la controversia no terminó con el silbatazo final. El director deportivo y presidente del club, Jafet Soto, no tardó en manifestar su descontento con la situación, dirigiendo sus críticas al uso del VAR y solicitando mayor transparencia en su implementación. Soto, conocido por no callar sus opiniones, fue contundente en sus declaraciones tras el partido.

¿Cuál será el pedido que hará Jafet Soto?

“Me gustaría escuchar las grabaciones que hay de la sala VAR a los árbitros, deberían de ser públicas. No me puedo quedar con la duda sobre lo que se dice”, comentó Soto en declaraciones a la prensa, dejando claro que no está satisfecho con la decisión y que busca aclaraciones sobre cómo se llegó a la expulsión de su jugador estrella.

El reclamo principal de Soto gira en torno a la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones en el VAR: “Como presidente de un club voy a solicitar que se hagan públicas las conversaciones de la sala VAR a los árbitros”.