Sorpresa en Herediano: Jafet Soto toma una drástica decisión que nadie esperaba para no quedar eliminado

En la previa de un partido tan importante para el Club Sport Herediano, como el de este sábado contra el Deportivo Saprissa, Jafet Soto depositó toda su confianza en una joven promesa florense que hasta el día de hoy no había participación con el equipo.

Y es que Herediano necesita alinear futbolistas U21 para alcanzar la mínima cantidad de minutos que exige la Unafut. De no cumplirla, se vería expuesto a una sanción económica y una quita de al menos tres puntos.

Por este motivo, Jafet Soto sorprendió a todos con la titularidad de Nick Bennette este sábado. El futbolista de apenas 17 años juega su primer partido como profesional, después de haber sido parte del Mundial Sub-17 con la Selección de Costa Rica.

¿Quién es Nick Bennette, la sorpresa que hizo su debut en Herediano?

Bennette es un apellido con una larga tradición futbolera en Costa Rica, ya que Nick es el hijo de Jewisson Bennette Grant, ex jugador que pasó por Herediano, y también es hermano de Jewisson Bennette, futbolista del FC LNZ Cherkasy, equipo de la primera categoría de Ucrania.

Nick Bennette en Herediano.

En Herediano, también comparte camerino en ligas menores con su hermanastro Jefferson y su gemelo Mike. Todos relacionados a la familia Bennette. En La Sele Sub-17, Nick fue clave en el debut cuando pudo marcar el gol del empate ante Emiratos Árabes Unidos.

Este sábado, Nick será titular en la posición de mediocampista defensivo. El Team salió de la siguiente manera: Aarón Cruz, Sergio Rodríguez, Keyner Brown, Getsel Montes, Darril Araya, Haxzel Quirós, Yurguin Román, Nick Bennette, Elías Aguilar, Jurguens Montenegro y Bryan Rubio.