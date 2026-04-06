Cómo quedó la tabla de posiciones de Costa Rica tras la victoria de Liberia que complica a Alajuelense en el Clausura 2026

La Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se puso en marcha el jueves con el triunfo de Cartaginés ante Sporting. Victoria que le dio la cima a los Brumosos hasta que Deportivo Saprissa goleó 4-0 a Pérez Zeledón.

Antes de que Hernán Medford se acomodó en la cima, Herediano le ganó 1-0 a Puntarenas quedando así como líder solo con los morados como únicos escoltas a un punto. Alajuelense, por su parte, empató ante Guadalupe y se complicó en su pelea para clasificar a los playoffs.

El cierre de la jornada 14 fue Liberia y San Carlos. Los locales vencieron 5-1 a los Toros y se metieron en el cuarto puesto, el último que clasifica a la fase final, dejando afuera a la Liga al superarlo por dos puntos.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Así está la tabla del Clausura 2026.

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Los partidos de la Fecha 15