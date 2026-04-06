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Cómo quedó la tabla de posiciones de Costa Rica tras la victoria de Liberia que complica a Alajuelense en el Clausura 2026

Terminó la jornada 14 del Clausura 2026 y Alajuelense terminó sufriendo por su empate y la victoria de Liberia contra San Carlos.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Liberia le dio una mala noticia a Campbell.
Liberia le dio una mala noticia a Campbell.

La Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se puso en marcha el jueves con el triunfo de Cartaginés ante Sporting. Victoria que le dio la cima a los Brumosos hasta que Deportivo Saprissa goleó 4-0 a Pérez Zeledón.

Antes de que Hernán Medford se acomodó en la cima, Herediano le ganó 1-0 a Puntarenas quedando así como líder solo con los morados como únicos escoltas a un punto. Alajuelense, por su parte, empató ante Guadalupe y se complicó en su pelea para clasificar a los playoffs.

El cierre de la jornada 14 fue Liberia y San Carlos. Los locales vencieron 5-1 a los Toros y se metieron en el cuarto puesto, el último que clasifica a la fase final, dejando afuera a la Liga al superarlo por dos puntos.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

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Los partidos de la Fecha 15

  • Viernes 10 de abril
    • Cartaginés vs. Herediano – 20:00
  • Sábado 11 de abril
    • Pérez Zeledón vs. Puntarenas – 18:00
    • Sporting FC vs. Alajuelense – 20:00
  • Lunes 9 de marzo
    • Saprissa vs. Liberia – 15:00
    • San Carlos vs. Guadalupe – 18:00

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