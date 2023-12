La despedida del año para Deportivo Saprissa fue perfecta por donde se la mire. A la consecución del título en la última competencia, que significó proclamarse tricampeón del fútbol costarricense, se sumó el retiro en ese marco de una leyenda del club.

El anuncio de que deja la actividad profesional Christian Bolaños ocurrió una vez concluida la semifinal. A pesar de que eso podría haber generado cierta distracción, el equipo ganó bien la definición. Los homenajes seguirán llegando para el exjugador, pero hay uno que sería particular.

Un posible reconocimiento sería retirar el número de camiseta que lo caracteriza. A esa chance se refirió Bolaños en una entrevista con ESPN tras la consagración: “Donde lo decida la dirigencia, si desean colgar mi camiseta, será un honor para mí.”

Otros jugadores del Deportivo Saprissa con la camiseta retirada

Para que un club deje vacante un número de camiseta se necesita una trayectoria memorable, así como grandes clubes del mundo tienen algunas cifras prohibidas para nuevos jugadores, también para en el Deportivo Saprissa.

El listado al que podría unirse Bolaños si el presidente actual del club Juan Carlos Rojas así lo considera conveniente es muy destacado por su pasado, algo que indudablemente sería un honor singular.

Hay a día de hoy un total de cinco jugadores cuyos nombres sobresalen. Ese valioso y selecto grupo de históricos está conformado por protagonistas como Edgar Marín, Evaristo Coronado, Gabriel Badilla, Walter Centeno y Alonso Solís. A ellos podría sumarse el exjugador de la selección.

Bolaños también expresó sus sentimientos acerca de lo que significa haber sido jugador del club: “Quise representar de mejor manera el ADN de Saprissa, eso me dio muchas herramientas cuando me fui al extranjero. Ver mi camiseta en su momento, colgada si se da, me va a dar mucha nostalgia, muchos recuerdos, para contar nuevas historias.”