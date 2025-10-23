Es tendencia:
Lejos de Saprissa: el nuevo proyecto que apoyó Christian Bolaños y que nadie vio venir

Más allá de su relación actual con Saprissa, Christian Bolaños se mostró a favor de un nuevo proyecto familiar.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Christian Bolaños apoya un nuevo proyecto. (Foto: Instagram)
Christian Bolaños apoya un nuevo proyecto. (Foto: Instagram)

Alejado de las canchas, Christian Bolaños disfruta de una etapa más tranquila junto a su familia, pero en esta ocasión no fue él quien acaparó la atención, sino su esposa, Jazmín Salas, quien sorprendió a todos al revelar que atraviesa un momento de cambio total en su vida personal y profesional.

Salas, conocida por ser muy activa en redes sociales, había estado ausente durante varias semanas, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. Finalmente, rompió el silencio y explicó que su “desaparición digital” se debía a un nuevo proyecto profesional que nadie esperaba.

“Me preguntan por qué no he vuelto a hacer historias, si es algo malo, y no, es algo muy bueno. Salió una gran oportunidad como creadora de contenido a nivel regional, a nivel centroamericano, para ciertas marcas, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El apoyo de Christian Bolaños a su esposa

Según contó, la propuesta llegó hace un mes y representa un salto importante en su carrera, al pasar de creadora independiente a trabajar formalmente con marcas de gran alcance. Y detrás de esta decisión, tuvo el respaldo incondicional de Bolaños, exfigura del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional.

Chirstian Bolaños apoya a su esposa en su nuevo proyecto. (Foto: Instagram)

Chirstian Bolaños apoya a su esposa en su nuevo proyecto. (Foto: Instagram)

Obviamente le comenté a Christian y literal me dijo: ‘Dele’. Ya no tengo hijos pequeños, cada quien anda en su vida y yo en la casa. Siempre he sido ama de casa, en pandemia decidí abrir el vlog y me gusta mucho lo que hago”, explicó.

Jazmín confesó que está viviendo una etapa completamente distinta a lo que conocía, con horarios, reuniones y responsabilidades que la entusiasman, pero también la desafían.

"Es muy evidente": Juan Carlos Rojas habló sin rodeos sobre su relación Jeaustin Campos antes de abandonar al Saprissa

"Es muy evidente": Juan Carlos Rojas habló sin rodeos sobre su relación Jeaustin Campos antes de abandonar al Saprissa

“Voy a cumplir un mes, estoy muy realizada, es una experiencia nueva. Ya no soy Jaz la ama de casa, la pastelera. Ahora debo ir a la oficina dos veces por semana”, detalló.

