Celso Borges no pierde la fe en que Alajuelense pueda remontarle al New England Revolution

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo un buen debut en la Copa de Campeones de la Concacaf, después de ser goleado 4-0 por el New England Revolution por la ida de los octavos de final y con esto dejó complicada sus aspiraciones por clasificar, aunque Celso Borges no lo cree así.

El veterano centrocampista fue el encargado de dar la cara tras el pitazo final del compromiso, en el canal oficial de Concacaf dio sus impresiones al manifestar que el resultado no era el esperado, pero que ahora tocará afrontar la vuelta.

Sus palabras

“Agradecerle a la gente que vino hasta acá, que nos vino a apoyar, se lo agradecemos mucho. Nos habría encantado que fuera otro resultado, no fue así, pero tenemos que luchar hasta el final siempre”, dijo.

“La fe es lo último que vamos a perder y la esperanza del trabajo que venimos haciendo. Es verdad que es un resultado difícil, pero vamos a darlo todo, por supuesto”, finalizó el veterano.

La esperanza

Borges hizo un pequeño análisis del partido, pero los medios de comunicación también le mencionaron sobre lo que hizo Herediano en la ronda previa versus Toluca, por lo que fue cuando indicó que aún tiene fe de lograr una remontada en el duelo de vuelta.

El juego de vuelta entre Alajuelense y el New England Revolution se desarrollará el próximo 14 de marzo a las 18:00 horas, cuando se enfrenten en el Alejandro Morera Soto y donde los ticos tienen que ganar por un diferencia mínima de cinco goles para remontar la serie.

