El presidente de Deportivo Saprissa se reunió con los accionistas del equipo para hablar de números, pero decidió no mostrar todas sus cartas.

En un encuentro con los accionistas de Deportivo Saprissa, el presidente del club, Juan Carlos Rojas, presentó un informe que dejó una sensación positiva entre los presentes.

Además de ser confirmado por tres años más en su cargo, Rojas destacó que la institución generó un ingreso bruto de ¢8.000 millones durante el 2023, un dato que parece reflejar un sólido desempeño económico.

El tema del que Juan Carlos Rojas prefiere no hablar

En su presentación, el presidente morado compartió con orgullo que Saprissa tuvo “taquillas récord y ventas de localidades récord”, y que a pesar de todos los gastos, el club cerró el año con una “utilidad neta positiva”.

Juan Carlos Rojas dejó conformes a los accionistas morados (Imago).

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar sobre las ganancias exactas obtenidas en 2023, el directivo optó por no profundizar. “Prefiero tal vez no entrar en detalle. Hablé un poquito de los ingresos brutos, hubo una utilidad, pero no voy a entrar mucho en detalles”, comentó, dejando a los accionistas con más preguntas que respuestas.

Un crecimiento evidente, pero con incógnitas

“En los últimos años ha habido algunos con una utilidad neta positiva, o sea, ganancia contable, y otros que no. Este año hubo ganancias”, complementó Rojas, sin ofrecer más precisiones.

Para cerrar, el presidente destacó que el tetracampeonato y el aumento en la venta de entradas y abonados jugaron un papel importante en los buenos números del último año, aunque la falta de transparencia sobre las ganancias reales deja una interrogante abierta.