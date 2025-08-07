“Amenazas de muerte”: todo Pumas consternado con el calvario que vive un compañero de Keylor Navas y Carrasquilla

Keylor Navas y Adalberto Carrasquillason testigos del horror, al igual que toda la plantilla de Pumas UNAM. Otro de los futbolistas de la plantilla atraviesa un verdadero calvario. Recibió algunos mensajes que ponen en riesgo su integridad.

Los Universitarios cayeron ante Inter Miami por 3-1, lo que significó que queden eliminados de la Leagues Cup. Este duro golpe los marginó de la competencia y generó una gran decepción. Fue muy difícil para todos los futbolistas del club.

El peor de los castigos se anunció en la conferencia de prensa de Efraín Juárez. El entrenador del club mexicano denunció que uno de sus dirigidos sufre amenazas periódicamente. Sin titubear, el técnico apuntó directo al micrófono y denunció.

Se trata de Álvaro Angulo, quien está bajo cuidados especiales por la violenta y escabrosa situación que vive. Aparentemente, hay investigaciones sobre el caso y tienen varios nombres apuntados. La mayoría de ellos provienen del mismo lugar.

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla apoyan a un compañero amenazado en Pumas UNAM

En medio de la rueda de prensa, Efraín Juárez atendió a la pregunta de todos los periodistas presentes. Como detectó el acento argentino, le consultó a uno de los presentes: “¿Tú eres argentino? ¿De qué parte? ¿A quién le vas?”, vez tras vez.

Cuando el reportero contestó ser aficionado de River Plate, Juárez siguió: “Hablar de los argentinos es complicado, porque hoy en la mañana un jugador mío que estaba en tu país, en Independiente, recibió más amenazas de muerte. Álvaro Angulo recibe amenazas de muerte todo el tiempo, a su correo y a su teléfono”.

“Hay que estar bastante atento a esas circunstancias. Obviamente, todo invita a pensar que viene de allá. Estamos en una investigación interna del club. El chico hace su esfuerzo hoy como gran profesional, pero las cosas también tenemos que decirlas. Imagínate amanecer con amenazas en tu teléfono”, sentenció el técnico.

Angulo es un defensor colombiano de 28 años. Acaba de llegar a Pumas UNAM, por lo que recién conoció a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. Llegó desde el Rojo de Avellaneda, donde jugó un semestre y no se fue para nada bien. Por eso es que se estima que todas las amenazas son de fanáticos de su ex club.