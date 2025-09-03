Tras caerse su fichaje por Ajax, Alonso Martínez recibe el interés que lo acerca otra vez a Europa: “Clubes muy grandes”

En las últimas horas, Alonso Martínez tuvo un fuerte acercamiento con Ajax de Países Bajos que finalmente no se concretó. Su equipo, New York City FC, rechazó la oferta del gigante europeo debido a que el mercado de fichajes de la MLS cerró y no tenía tiempo de salir a buscar un reemplazante.

Sin embargo, esta puerta no se cerró del todo para el delantero de 26 años, que atraviesa el mejor momento de su carrera en el equipo neoyorquino y será titular con la Selección de Costa Rica este viernes 5 de septiembre, cuando visite a Nicaragua por la última ronda de las eliminatorias mundialistas.

Alonso Martínez daría el salto a Europa en la próxima ventana de fichajes

De acuerdo a la información revelada por el periodista Kevin Jiménez en su programa, Seguimos, Alonso Martínez cuenta con grandes chances de salir de la MLS: “Ajax lo va a seguir teniendo en el radar para enero, pero me dicen también que hay más equipos que lo están siguiendo en Europa y un cambio no se descarta para la próxima temporada”.

Publicidad

Publicidad

Si bien Jiménez no reveló nombres, sí dejó en claro que se trata de “clubes muy grandes” del Viejo Continente. Meses atrás, su agente, Kurt Morsink, dio a entender en una entrevista con Tigo Sports que otra escuadra neerlandesa, Feyenoord, también mostró interés en el atacante tico.

ver también Mientras Paulo Wanchope ganaba 240 mil dólares en la MLS, esto cobra Alonso Martínez en el New York City

Sea cual sea el destino de Martínez en el fútbol europeo, su ex club, Liga Deportiva Alajuelense, cruzará los dedos para que se concrete la operación, ya que llegará dinero a sus arcas: un 5% del monto total por derechos formativos, según establece el mecanismo establecido por la FIFA.

Publicidad

La temporada de ensueño de Alonso Martínez en New York City

Alonso Martínez es hace ya un año la principal referencia ofensiva de New York City. En esta campaña, el nacido en Isla de Chira lleva convertidos 14 goles en 21 partidos, erigiéndose por detrás de Lionel Messi (19) como uno de los máximos artilleros de la MLS.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

A estas cifras, que lo metieron en las páginas doradas del NYCFC y lo llevaron a superar al histórico ex delantero español David Villa, se suman los 2 tantos que marcó en la Leagues Cup. Seguramente llegarán muchos más. Y desde Europa, estarán muy atentos al cierre de temporada del joven ariete.