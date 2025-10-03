La Selección de Costa Rica necesita sacar un buen resultado en su visita a Honduras el próximo 9 de octubre. Los Ticos, sin victorias tras dos jornadas en las Eliminatorias, no pueden perder frente a los catrachos. Una derrota dejaría a la Tricolor contra la espada y la pared en los próximos juegos.

Para tener una mejor preparación, Miguel Herrera está llevando adelante un microciclo con los futbolistas del medio nacional, a la espera de que se sumen los legionarios en la semana siguiente. En los últimos días, una de las figuras de La Sele corría riesgo de ausentarse en la doble fecha, pero se confirmó finalmente que ya está en condiciones.

Alonso Martínez se recuperó y podrá estar contra Honduras

Alonso Martínez sufrió una lesión muscular que lo marginó del último partido con el New York City FC. Rápidamente, encendió las alarmas en Costa Rica y llevó mucha preocupación al cuerpo técnico, ya que el goleador tico es una fija en las convocatorias.

Para la fortuna de Costa Rica, ya dejó atrás esta molestia y estará disponible para los juegos contra Honduras y Nicaragua. “Está recuperado y listo para enfrentar a Honduras. El jugador ya recibió el alta para competir“, confirmó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta de X.

Con su recuperación ya confirmada, Piojo Herrera tendrá a una de las pocas figuras que sumó los 180 minutos en la primera doble fecha de Eliminatorias. El delantero que milita en la MLS es indispensable para el DT. Mañana, su equipo tendrá participación frente al Philadelphia Union y él podría regresar a la nómina.

La temporada histórica que acumula Alonso Martínez en la MLS

La lesión muscular le llegó en el peor momento. Alonso Martínez igualó, antes de sufrir esta molestia, la mejor marca goleadora de un costarricense en una temporada regular de la MLS. Alcanzó la línea de Álvaro Saborío, que hizo 17 en 2012, aunque todavía puede superarlo si anota en alguno de los dos juegos que restan de esta fase.