Rechazado: Alonso Martínez recibe el revés que impacta de lleno en su futuro en el mejor momento de su carrera

Alonso Martínez vive una de las etapas más brillantes de su trayectoria profesional, consolidándose como un atacante determinante en la MLS con el New York City.

No obstante, en medio de este gran presente deportivo, el futbolista recibió un revés inesperado que frenó lo que parecía ser un salto importante en su carrera.

¿Qué sucedió con el futuro de Alonso Martínez?

El periodista Kevin Jiménez informó en sus redes sociales que el New York City rechazó una oferta del Ajax por el costarricense Alonso Martínez. Según detalló, el mercado de fichajes en la Eredivisie cerraba este mismo día a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica, lo que hacía de esta propuesta una situación límite para el conjunto neerlandés.

Además, Jiménez explicó que la negativa del club estadounidense se debe a que la ventana de transferencias en la MLS ya está oficialmente cerrada, lo que imposibilita al New York City encontrar un reemplazo. De esta forma, Martínez deberá continuar en el equipo neoyorquino pese al interés del histórico Ajax.

Alonso Martínez – New York City

“New York City rechazó una oferta del Ajax por Alonso Martínez, el mercado de fichajes en la Eredivisie cierra hoy a las 4 pm hora de CR, la ventana de transferencias de MLS está ya oficialmente cerrada y se les hace imposible conseguir un reemplazo“, afirmó el periodista Kevin Jiménez.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

¿Cuándo juega Alonso Martínez con Costa Rica ante Nicaragua por Eliminatorias?

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m., Nicaragua será anfitrión de Costa Rica en un duelo correspondiente a la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Miguel Herrera ya ha dado su análisis sobre lo que representará este tipo de compromisos para la Selección Nacional, subrayando la importancia de sumar en cada partido.

