Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO: minuto a minuto del clásico del Clausura 2026 de Costa Rica

En pocas horas, precisamente a las 8:00 p.m. iniciará el Clásico Nacional de Costa Rica en el Alejandro Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Deportivo Saprissa en una jornada con mucho en juego en cuanto a la tabla de posiciones del Clausura 2026.

La Liga necesita ganar para no quedar prácticamente fuera de las semifinales. Los dirigidos por Machillo Ramírez están a cuatro puntos del cuarto puesto que ocupa Cartaginés con nueve puntos en juego. Una derrota los dejaría casi sin posibilidades.

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Saprissa, por su parte, también buscará sumar de a tres para conseguir el objetivo del primer puesto. Si sale derrotado del Morera Soto, Herediano será confirmado como el líder de la primera fase y se asegurará su lugar en la Gran Final. Por eso, ambos equipos se disputan muchas cosas.

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Con el arbitraje de Josué Ugalde y Jesús Montero en el VAR, Alajuelense y Saprissa disputarán el segundo clásico de este 2026. El anterior, en este mismo campeonato nacional, finalizó 2-1 en favor de la S con los goles de Luis Paradela y Ariel Rodríguez, mientras que Cisneros había igualado.