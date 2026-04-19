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Clásico de Costa Rica

Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO: minuto a minuto del clásico del Clausura 2026 de Costa Rica

Seguí el minuto a minuto del Clásico Nacional de Costa Rica por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Morados y Manudos se verán las caras en el Morera Soto.
© Prensa LDA - SaprissaMorados y Manudos se verán las caras en el Morera Soto.

En pocas horas, precisamente a las 8:00 p.m. iniciará el Clásico Nacional de Costa Rica en el Alejandro Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Deportivo Saprissa en una jornada con mucho en juego en cuanto a la tabla de posiciones del Clausura 2026.

La Liga necesita ganar para no quedar prácticamente fuera de las semifinales. Los dirigidos por Machillo Ramírez están a cuatro puntos del cuarto puesto que ocupa Cartaginés con nueve puntos en juego. Una derrota los dejaría casi sin posibilidades.

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Saprissa, por su parte, también buscará sumar de a tres para conseguir el objetivo del primer puesto. Si sale derrotado del Morera Soto, Herediano será confirmado como el líder de la primera fase y se asegurará su lugar en la Gran Final. Por eso, ambos equipos se disputan muchas cosas.

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Con el arbitraje de Josué Ugalde y Jesús Montero en el VAR, Alajuelense y Saprissa disputarán el segundo clásico de este 2026. El anterior, en este mismo campeonato nacional, finalizó 2-1 en favor de la S con los goles de Luis Paradela y Ariel Rodríguez, mientras que Cisneros había igualado.

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¿Podrá Saprissa romper la racha en el Morera?

Saprissa no gana en la casa de Alajuelense hace 10 partidos. Hace 3 años que la Liga no pierde con el Monstruo: suma siete victorias y tres empates.

El Clásico Nacional a estadio LLENO

Alajuelense comunicó en la previa que se agotaron todas las entradas para disfrutar el duelo ante Saprissa.

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¿Juega Alexis Gamboa?

El defensor central de Alajuelense estaba en duda antes del partido ante Saprissa por un desgarro. Horas antes, llegó al Morera Soto junto a sus compañeros y de pantalón corto. Todo parece indicar que entrará en la convocatoria.

Historial entre Alajuelense y Saprissa

El Clásico Nacional de este domingo será el número 366. En campeonatos nacionales, Saprissa ganó 141 y Alajuelense 111, mientras que en los restantes 113 igualaron.

Un Clásico Nacional con mucho en juego por ambos bandos

Alajuelense necesita ganar para no quedar al borde de la eliminación. De perder, quedará muy comprometido con la clasificación a las semifinales. Suma 22 y está a cuatro de Cartaginés con nueve puntos en juego.

Saprissa también quiere los tres puntos para acercarse al primer lugar de Herediano. Además, un triunfo del Monstruo le asegurará un boleto entre los cuatro mejores.

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Bienvenidos al MINUTO a MINUTO del clásico Nacional

Le damos la bienvenida al duelo entre Alajuelense y Saprissa por la jornada 16 del Clausura 2026.

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