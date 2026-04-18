Figura de Saprissa confirma la noticia que cambia su futuro a horas del clásico con Alajuelense: “Agradezco a Dios”

Pablo Arboine es, sin lugar a dudas, una de las piezas intocables de la defensa de Hernán Medford en este Torneo Clausura 2026. De los 15 partidos que disputó el Deportivo Saprissa en lo que va del semestre, el zaguero de 28 años fue titular en absolutamente todos.

Por esta razón, se espera que repita como estelar este domingo, cuando su equipo visite nada menos que a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, en lo que será un duelo crucial para definir a los semifinalistas del campeonato nacional.

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Pablo Arboine celebra un nuevo título

A menos de 24 horas de saltar al césped de La Catedral, Arboine apareció en sus redes sociales para compartir una noticia que lo llena de orgullo y puede ser muy importante para su futuro, tanto dentro como fuera de su profesión deportiva: la obtención de su título en inglés.

“Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de graduarme y obtener mi título en inglés, y por permitirme seguir superándome día a día”, escribió el zaguero, acompañando el mensaje con una serie de imágenes en las que posa sonriente con su flamante diploma en las manos, vestido con la indumentaria de Saprissa.

Arboine celebró su graduación en la antesala del Clásico Nacional (Instagram).

Este título, que fue obtenido en la Universidad de Negocios Fundepos, le abre a Arboine un abanico de posibilidades a futuro, facilitando una eventual comunicación si se concreta alguna oportunidad en el fútbol extranjero en los próximos mercados de fichajes.

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¿A qué hora se juega el Clásico Nacional?

El anticipado duelo entre Alajuelense y Saprissa, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 5:00 p. m. (hora tica) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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En síntesis

Arboine llega al Clásico con un registro perfecto de 15 titularidades en 15 partidos durante este Clausura 2026.

durante este Clausura 2026. A sus 28 años, el zaguero morado obtuvo su título en inglés .

. Con el diploma en mano y la motivación al tope, se espera que Arboine integre la defensa del Saprissa este domingo a las 5:00 p. m.