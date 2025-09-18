Alajuelense vs. Guadalupe: ¿A qué hora juega y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El encuentro entre Alajuelense y Guadalupe promete ser uno de los más llamativos de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. Los manudos llegan en lo más alto de la tabla con la obligación de reafirmar su liderato, mientras que los locales busca dar la sorpresa y sumar puntos que le permitan salir del fondo de la clasificación.

Más allá de la diferencia en la tabla, el duelo genera expectativa por el contraste de realidades: un Alajuelense que quiere consolidarse como favorito al título y un Guadalupe urgido de resultados para cambiar la dinámica negativa.

Alajuelense y Guadalupe se verán las caras el 20 de septiembre en el marco de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. El compromiso está programado para las 7:00 p.m., hora local, y tendrá como escenario el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Guadalupe por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Alajuelense y Guadalupe, correspondiente a la Liga Promérica de Costa Rica 2025, se podrá disfrutar en todo el territorio nacional gracias a la transmisión de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga Deportiva Alajuelense llega al duelo frente a Guadalupe como líder del campeonato con 16 puntos en ocho partidos disputados. Los manudos acumulan cinco victorias, un empate y dos derrotas, con un balance goleador de nueve tantos a favor y cuatro en contra.

En cuanto a la forma reciente, el equipo de la Liga alterna resultados, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, por lo que buscará consolidarse en la cima con un triunfo que le permita tomar distancia de sus perseguidores.

¿Cómo llega Guadalupe?

Guadalupe llega al compromiso en el último lugar de la tabla con apenas 6 puntos tras nueve partidos disputados. El equipo acumula una sola victoria, tres empates y cinco derrotas, con un saldo negativo de goles (8 a favor y 17 en contra) que refleja sus dificultades defensivas.

Además, su estado de forma reciente no es alentador, ya que solo ha sumado un empate en los últimos cinco encuentros, encadenando cuatro caídas que lo tienen sumido en una racha negativa y necesitado de puntos para salir del fondo.

