Al Piojo Herrera le preguntaron por el regreso de Wanchope a La Sele y su respuesta impacta a Costa Rica: “Es lamentable”

Wanchope abandonó la Sele para dirigir a Saprissa y ahora que está sin trabajo, le consultaron a Miguel Herrera si lo aceptaría de vuelta.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Miguel Herrera habló sobre la posible vuelta de Wanchope. (Foto: Fedefútbol)
La figura de Paulo Wanchope siempre genera debate en el entorno de la Selección de Costa Rica. El exdelantero y técnico asumió a inicios de este año como asistente en la era Miguel Herrera, pero no tardó en dar un paso al costado cuando se le presentó la oportunidad de dirigir al Deportivo Saprissa.

Su salida fue vista en su momento como una apuesta lógica: tomar las riendas del club más ganador del país. Sin embargo, la aventura en Tibás fue corta y terminó abruptamente con su despido, lo que abrió la pregunta entre los aficionados: ¿tiene espacio de nuevo en el cuerpo técnico de la Tricolor?

El cuestionamiento llegó hasta el propio Piojo Herrera, quien habló sobre el ex entrenador morado en su conferencia de prensa. El DT de la Sele no esquivó la consulta y respondió con franqueza. Lejos de alimentar ilusiones, el entrenador mexicano fue categórico: Wanchope no volverá.

¿Qué dijo el Piojo Herrera sobre Wanchope?

La situación de Wanchope es lamentable. Es un tipo extraordinario, que trabaja muy bien; tiene esta situación desafortunada. Estamos completos, estamos bien ahorita…, afirmó Herrera, descartando de plano una reincorporación del exgoleador.

En un inicio, Paulo había sido designado como enlace entre el fútbol local y el cuerpo técnico extranjero, pero con el paso de los meses esa función perdió relevancia. Hoy, el Piojo asegura tener un equipo consolidado y no considera necesario hacer cambios.

Mientras tanto, Costa Rica ya enfoca sus esfuerzos en el inicio de la última fase de la eliminatoria mundialista, donde buscará alcanzar su séptima clasificación a una Copa del Mundo. El debut será el viernes 5 de septiembre a las 8:00 p. m., en condición de visita ante Nicaragua.

