Lo buscan en Europa: figura de La Sele recibe la oferta que en Costa Rica no esperaban antes de las Eliminatorias

Un interés desde Europa por una de las figuras de la Selección de Costa Rica ha sorprendido en la antesala de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La noticia ha generado gran expectativa, pues no se esperaba que llegara una oferta en este momento, lo que abre un panorama distinto tanto para el jugador como para el futuro de la Tricolor.

Figura de La Sele recibe la oferta que en Costa Rica no esperaban

El periodista Kevin Jiménez reveló que el Ceuta de la segunda división de España ha mostrado interés en fichar al costarricense Kenneth Vargas. Según la información, las conversaciones están en marcha, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, lo que mantiene en expectativa el futuro inmediato del atacante tico.

De acuerdo con Jiménez, la negociación gira en torno a un préstamo con opción de compra con el Hearts, club al que actualmente pertenece el jugador. Vargas estaría entusiasmado con la posibilidad de dar el salto al fútbol español, una liga que podría brindarle un crecimiento importante en su carrera profesional.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica en Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica tiene por delante dos partidos decisivos en su camino hacia la Copa del Mundo: primero se medirá a Nicaragua el 5 de septiembre y, pocos días después, el 9 de septiembre, enfrentará a Haití en casa.

Estos encuentros serán determinantes para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar, por lo que la obligación de sumar puntos es total para el equipo dirigido por Miguel Herrera.