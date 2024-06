Yassine Yakouti, abogado defensor del empleado que acusó a Keylor Navas de abuso laboral, dio a conocer más detalles sobre la denuncia contra el portero costarricense, en el que dio pistas nada alentadoras para el guardameta y que estaría complicando todo.

El licenciado informó que el empleado que hizo la primera demanda no es el único afectado por parte del portero, sino habría más personas que no tuvieron las condiciones aptas para trabajar y con esto se vendrían más denuncias.

Los detalles de la demanda

“Keylor Navas fue denunciado penalmente por trabajo oculto, es decir, que empleó a una persona sin respetar la ley ni pagar impuestos, también vamos a emprender acciones civiles en el ámbito laboral para que nuestro cliente pueda beneficiarse de lo que se le debe”, dijo.

“También hay un aspecto de ‘esclavitud‘ en el sentido de que nuestro cliente estaba en casa de Keylor, que lo hizo dormir en una habitación de 9 metros cuadrados sin ventanas”, agregó.

Además comentó que hay más afectados: “Cabe destacar que el Sr. Keylor Navas no puede alegar que se trató de un simple descuido en la medida en que otros empleados del jugador se encontraron en la misma situación de irregularidad; recientemente”.

“El fiscal abrirá ahora una investigación penal, en particular, por trabajo encubierto y portación de armas prohibidas. Por el trabajo oculto Keylor Navas se arriesga hasta a tres años de prisión, también habrá una investigación sobre armas. Desde el punto de vista civil, Keylor tendrá que reembolsar al Estado las cargas sociales que no pagó”, finalizó.