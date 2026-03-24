Abismal: Mientras Griezmann ganará 22 mil dólares al día en la MLS, esto cobran Alonso Martínez, Kenyel Michel y Andy Rojas

Con 35 años, Antoine Griezmann tomó la decisión de ponerle punto final a su gloriosa etapa como delantero del Atlético de Madrid y firmar contrato con el Orlando City de la MLS, equipo al que se unirá ni bien finalice la temporada.

Acorde a su trayectoria y jerarquía, el salario del campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 será exorbitante: estará ganando aproximadamente 8 millones de dólares al año, lo que equivale a USD 666.000 por mes y ¡22 mil por día!

Griezmann firmó contrato en la MLS (Orlando City).

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La cifra impacta por sí sola, pero se vuelve aún más llamativa cuando se la pone en perspectiva con lo que perciben los legionarios de Costa Rica que militan dentro de la misma liga y que están a años luz de esos números.

La realidad de los ticos en la MLS

Alonso Martínez

El delantero del New York City FC es, por amplio margen, el tico mejor remunerado en Estados Unidos. Tras renovar su contrato con el conjunto neoyorquino, donde es figura y goleador, Alonso Martínez percibe un salario base cercano a los 700.000 dólares anuales, con una compensación garantizada que ronda los 800.300.

Alonso Martínez es el tico mejor pagado en la MLS (NYCFC).

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Kenyel Michel

El juvenil surgido en Liga Deportiva Alajuelense recién comienza su camino en la MLS con el Minnesota United, y su salario, cercano a los 104 mil dólares anuales, lo ubica muy lejos de las principales figuras del plantel. Para dimensionarlo: el jugador franquicia del club, James Rodríguez, percibe cerca de 5 millones por temporada.

Kenyel Michel, ex Alajuelense (Minnesota United).

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Andy Rojas

El extremo del New York Red Bulls, de apenas 20 años y con pasado en Herediano, tiene un salario base de 129.996 dólares, con una compensación garantizada que asciende a unos 147 mil anuales tras su reciente ascenso al primer equipo.

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Andy Rojas ya juega en el primer equipo de New York Red Bulls (NYRB).

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La comparación deja en evidencia una realidad contundente: Griezmann ganará en un solo día lo que algunos de estos jugadores perciben en meses —o incluso en gran parte del año—. Un contraste brutal que expone las distintas escalas salariales dentro de la MLS y deja en evidencia la distancia entre una superestrella mundial y los ggrandes talentos del fútbol tico.

En síntesis

-Griezmann ganará USD 22.000 por día (≈ USD 8 millones al año).

– Alonso Martínez cobra ≈ USD 2.190 diarios (≈ USD 800.300 anuales).

– Kenyel Michel y Andy Rojas perciben ≈ USD 285 y USD 403 por día, respectivamente.