Lo ficharon por 3 años, pero duró 192 días: ex Alajuelense recibe una dura noticia en Europa

El fútbol costarricense podría quedarse sin un legionario en las próximas horas. Se trata de Aarón Suárez, quien el pasado 12 de septiembre fue presentado oficialmente por el Iğdır FK de la segunda división de Turquía (1. Lig) como su nuevo fichaje.Alagöz Holding Iğdır FKEl fútbol costarricense podría quedarse sin un legionario en las próximas horas. Se trata de Aarón Suárez, quien el pasado 12 de septiembre fue presentado oficialmente por el Iğdır FK de la segunda división de Turquía (1. Lig) como su nuevo fichaje.
A pesar de haber puesto la firma hasta mayo de 2028, dejándole más de 400 mil dólares en las arcas a su ex club, Liga Deportiva Alajuelense, el vínculo del mediocampista de 23 años con la institución otomana llegará a su fin mucho tiempo antes de lo previsto.
Aarón Suárez se queda sin equipo en Turquía
Según adelantó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, “Suárez no seguirá en el Alagöz Holding Iğdır FK”. Los motivos de su partida son desconocidos hasta el momento, pero lo concreto es que el futbolista no ha logrado afianzarse en el primer equipo.
Desde su arribo al Iğdırspor hasta este lunes 23 de marzo, fecha en la que se dio a conocer su inminente partida, han transcurrido 192 días en los cuales disputó seis partidos y anotó un gol, acumulando apenas 345 minutos. La mayoría de ellos (245′) en el marco de la Copa de Turquía.
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Suárez jugó por última vez el 3 de febrero, en la victoria por la mínima frente a Antalyaspor gracias a su diana. Ahora mismo está en el aire el futuro del ex Alajuelense, que antes de su salida al fútbol europeo había sonado como posible refuerzo de Club Sport Herediano.
Sin referirse al conjunto florense, el volante —que hace un año es representado por Adolfo Hernández, agente FIFA de C&H Sports Agency— había confirmado que tuvo acercamientos de clubes nacionales: “Algunos equipos quisieron que fuera y la verdad que yo les agradezco mucho la confianza. Me siento privilegiado y orgulloso”. ¿Volverá a Costa Rica?
Datos clave
- Salida prematura: tras solo 192 días en Turquía, Aarón Suárez no seguirá en el Iğdır FK, pese a que su contrato inicial lo vinculaba con el club hasta el año 2028.
- Pobre registro: el volante de 23 años se marcha con apenas 6 partidos jugados y un gol anotado, sumando la mayoría de sus minutos en el torneo de Copa y no en la liga.
- ¿Regreso al país?: tras su fallido paso por Europa, crece la incertidumbre sobre su futuro, con Herediano como uno de los clubes que mostró interés previo en el exmanudo.