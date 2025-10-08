“Pequeños detalles”: Kendall Waston advierte a Jorge Benguché y el recadito que hace arder a Honduras

Kendall Waston es uno de los grandes referentes que llamó Miguel “Piojo” Herrera para enfrentar a Honduras por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

El espigado central habló en la previa del cotejo ante los catrachos y fue consultado por Jorge Benguché, un delantero fuerte que siempre ha sonado para jugar en la liga tica.

ver también Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

“Si correcto, los vi, igual acá hemos analizado vídeos, siempre es importante lo que va a presentar el rival, pero siento que es más importante lo que vamos a hacer nosotros”, comenzó diciendo Waston que se perfila como titular en el estadio Morazán.

Además alabó las virtudes que tiene Benguché, pero asegura que van a hacer todo por contrarrestar todo lo que haga en el partido.

“Vemos que son jugadores que siempre están dentro del área, son esos delanteros que olfatean el gol, entonces uno tiene que estar con precaución, siempre oliendo peligro y tratando de estar afinados en cada detalle, porque aquí lo que marcan son los pequeños detalles”, apuntilló.

Publicidad

Publicidad

Deja un recadito a Honduras y mal recuerdo del pasado

El regreso de la “Torre” no pasa inadvertido, sobre todo en Honduras. Y es que la H ha sido una de las principales víctimas del defensor costarricense: durante la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, Waston les anotó en ambos partidos, incluyendo uno en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el mismo escenario donde se disputará el encuentro de este jueves.

ver también La selección de Honduras llora una muerte que golpea a una de sus figuras antes de enfrentar a Costa Rica

“Esta cancha también trae buenos recuerdos y ojalá se marque una nueva historia positiva para el beneficio de nosotros. Al final, lo que importa acá es lo colectivo”, apuntó.

Publicidad

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).