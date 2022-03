El seleccionado panameño Víctor Medina no tiene ni siete partidos disputados desde que llegó a préstamo al Deportivo Saprissa, sin embargo, sus buenas actuaciones lo han colocado como una de las principales figuras moradas de la temporada.

Este jugador canalero siente un gran respaldo y cariño por parte de la afición, y de ahí que confesó en una reciente entrevista con Diario AS de España, que se siente muy a gusto en el equipo más ganador de Centroamérica, club con el que sueña ser campeón.

“Saprissa es espectacular, su afición es espectacular. Su afición te motiva a pelear cada pelota. Me encantaría que compraran mi ficha, pero creo que eso lleva tiempo. Vamos a ver si con la adaptación se llega a dar. Los compañeros me han recibido de buena manera desde que llegué, me han arropado al igual que el director técnico”, declaró.

Medina añadió: “Es un buen director técnico (Iñaki Alonso), me ha enseñado mucho en tan poco tiempo. Le da mucho a la intensidad y eso era lo que me faltaba. He aprendido a llegar (al arco) de buena manera y lo que más me faltaba era la intensidad, la presión”.

Medina, quien recibió convocatoria de Panamá para el cierre de la octagonal final de Concacaf, aspira precisamente con jugar en la eliminatoria en el estadio Rommel Fernández frente a sus compatriotas y, obviamente, a que su nación pueda lograr el boleto al Mundial de Catar 2022.