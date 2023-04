El Torneo Maurice Revello está cada vez má cerca y, por ende, la revelación de la lista final que el técnico Douglas Sequeira debe presentar sobre los futbolistas que representarán a la Selección Nacional de Costa Rica en dicha competencia.

Este torneo antiguamente llamado “Esperanzas de Toulon”, es de suma importancia en el desarrollo de los jugadores jóvenes y para la escuadra costarricense más todavía considerando que busca proyectar a ciertas figuras de alto potencial.

Figuras que Costa Rica podría llevar al Torneo Maurice Revello

Manfred Ugalde (Twente - 20 años) Jewison Bennette (Sunderland - 18 años) Brandon Aguilera (Estoril Praia - 19 años) Elian Quesada (Arsenal - 18 años) Roan Wilson (Gil Vicente - 20 años) Daniel Chacón (Colorado Rapids 2 - 21 años) Josimar Alcocer (Alajuelense - 18 años) Gerald Taylor (Saprissa - 21 años) Kenneth Vargas (Herediano - 20 años) Aarón Suárez (Alajuelense - 20 años)

Asimismo, hay otros casos destacados como Alexandre Lezcano, Warren Madrigal, Santiago Van der Putten, Ricardo Peña, entre muchos otros jugadores que podrían ser considerados para esta Tricolor que se medirá ante Venezuela el lunes 5 de junio a las 6 AM, ante Francia el 8 de junio a las 9:30 AM, y contra Arabia Saudita el 11 de junio a las 6 AM.