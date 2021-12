Tras jugar seis meses en el Start de Noruega, Christian Bolaños decidió regresar al Saprissa y volvió como nunca se hubiese ido. El delantero de 37 años logró obtener el Clausura 2021 y es protagonista en la final del Apertura 2021 ante Alajuelense. Este nivel hace que los aficionados exijan que continúe dentro del campo de juego y no se retire.

El futbolista habló con los medios sobre los rumores de un posible retiro y le lanzó toda la presión a los directivos de los Morados. El atacante destacó que planea continuar jugando, pero que se le termina el contrato a finales de este mes y deberán ver los encargados del fútbol si le renuevan o no.

“Quiero seguir jugando, me siento muy bien, todavía no es el momento para sentarme hablar, cuando todo esto acabe me voy a sentar con don Ángel Catalina, mi intención está clara, quiero seguir jugando, todavía no veo la luz de la salida. Gracias a Dios he sido bendecido con las lesiones y puedo seguir compitiendo aquí”, comenzó contando ante la prensa.

Y agregó: “Algo tuve que haber hecho bien cuando estuve en el extranjero y eso me ha ayudado bastante, cuando fui joven siempre trabajé extra, siempre intenté esforzarme, creo que eso me está dando frutos hoy porque no soy un jugador que me lesiono, el cuerpo me ha agradecido eso, intento cuidarme por afuera para poder estar a tope y siempre me he exigido”.

Para finalizar, adelantó cuando se retirará: “El fútbol no tiene memoria y eso lo recuerdo todos los días, intento siempre demostrar, ponerme nuevas metas y las pongo ahí. Siempre intento dar lo mejor de mí. Me encantaría seguir tres o cuatro años pero hay que ir con calma, no hay que apresurarse para tomar una decisión tan importante como el retiro”.