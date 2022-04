En medio de la enorme crisis futbolística que está viviendo el Saprissa, Kendall Waston y Christian Bolaños fueron captados en un festival de música. Las imágenes de ambos divirtiéndose generaron bastante revuelo y hasta Jeaustin Campos les lanzó un dardo sin mencionarlos en sus declaraciones.

El entrenador anunció que se reunirá con Ángel Catalina para empezar a analizar la situación y hasta se plantea la posibilidad de sancionarlos. Hay que destacar que ambos son los máximos referentes de la plantilla y tienen que dar el ejemplo en este duro momento. Si ellos no se muestran preocupados, que le queda a los juveniles.

“Es parte de, ahí lo tengo a la par cada vez que paso del camerino al campo y tenemos una manera muy similar de pensar y creo que eso es un tema que se irá a tocar, de verdad don Ángel ha sido una persona muy respetuosa, no me lo ha tocado por respeto, pero sé que en el transcurso del día lo llegaremos a tomar porque tarde o temprano me llegará a mí el tema este que se ha viralizado”, explicó Campos.

La otra gran polémica es que empezó a dudarse de la posible lesión por parte Christian Bolaños quien lo terminó marginando de un partido. Las fotos hicieron que muchos no crean que realmente no pueda estar dentro del campo de juego y los aficionados se terminaron enojando.

"En aquel momento Christian sale del trabajo en campo ya deja de ser una responsabilidad para mí, estoy respetando los radios de acción y la parte médica, para eso son especialistas", declaró en conferencia de prensa Campos cuando le consultaron por si realmente Bolaños está lesionado.