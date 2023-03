El ex entrenador de Costa Rica le tiró flores a Keylor Navas y explicó como se maneja su situación a lo interno en la Sele.

La Selección Nacional de Costa Rica afrontará en los próximos días sus últimos encuentros del Grupo B de la Concacaf Nations League 2023 ante Martinica y Panamá. Sin embargo, la convocatoria de Luis Fernando Suárez trajo aparejada consigo varias novedades como la ausencia de su principal figura, Keylor Navas.

Esta decisión produjo controversia y hasta reclamos al portero del Nottingham Forest, quien se está jugando la permanencia en la Premier League con los Reds. Pero al cruce salió Ronald González, un viejo conocido de Navas tras sus diferentes etapas al frente del combinado patrio, y explicó el trasfondo de la cuestión.

"Keylor es el portero de la Selección que aparece en los mejores momentos. Las situaciones deportivas que siempre ha manejado deben ser entendidas, comprendidas y también conversadas con él. Todo tiene que ver mucho con la mentalidad y modelo del entrenador, y qué es lo que quiera hacer", externó en diálogo con Tigo Sports.

"A Keylor se le llama para momentos importantes, pero porque él está en un nivel muy superior al de todos nosotros. Cuando le ha tocado jugar con la Selección siempre lo ha hecho muy profesionalmente, especialmente en los grandes eventos, en los grandes eventos, que es donde más cuenta", afirmó González, respaldando al Halcón.

Además, el ex capitán de la Sele añadió que el portero de 36 años "sabe muy bien cuál es su realidad, es un jugador de experiencia y ya no tiene nada que demostrar". Recordemos que Suárez argumentó que no citó a Navas porque quería evaluar opciones para el futuro, por lo que llamó a Patrick Sequeira (Lugo), Kevin Chamorro (Saprissa) y Alexander Lezcano (Santos).