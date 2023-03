Gianluigi Buffon reveló en una entrevista concedida a 'BoboTV', el canal de Twich de Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani y Nicola Ventola, una situación particular que vivió en el PSG y que ahora mismo está arrepentido de la decisión que tomó.

Keylor Navas tuvo que marcharse al menos hasta el final de esta temporada del PSG, para darse una oportunidad en el Nottingham Forest de la Premier League. A pesar de esto, Gianluigi Buffon, quien también formó parte en su momento de la plantilla del conjunto parisino, le habría dado un "consejo" al guardameta costarricense sobre su situación actual en el club francés.

Al no tener minutos con el PSG, Keylor Navas tuvo que tomar la decisión de irse a préstamo hasta final de temporada con el Nottingham Forest, siendo esta su primera experiencia en la Premier League. Y más allá de los resultados, tomando en cuenta que el objetivo principal del equipo es no descender, el costarricense ha demostrado que está al nivel de las circunstancias.

Declaraciones de Gianluigi Buffon

"Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí enseguida el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo, los rondos tenían una calidad increíble", comentó Gianluigi Buffon.

"Irme fue el mayor error de mi vida. Renuncié a 10 millones. Me dijeron que en la Champions habría jugado Areola, y no lo acepté: en el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser segundo en Francia? Como mucho podía serlo en Italia, y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y fecharon a Keylor en su lugar", sentenció el guardameta italiano.