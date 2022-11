La situación de Keylor Navas en PSG sucita debate. Debido a titularidad de Gianluigi Donnarumma, el tico no disputó minutos en lo que va de temporada pese a que Christophe Galtier se cuestionó en un principio si "debería jugar algunas veces, como todo número dos". Y esta vez fue Rolland Courbis quien alzó la voz, disgustado con la gestión de su colega.

El ex entrenador de Zinedine Zidane en Girdondins de Burdeos, respaldó al ex Real Madrid en diálogo con RMC Sports. "Asumimos la responsabilidad en la temporada baja de poner a Donnarumma como número uno y a Navas como número dos. Con la edad de Donnarumma, su contrato de cuatro o cinco años es comprensible. Pero por el momento no hay que quejarse de encajar goles cuando se elige al portero menos bueno", aseguró.

"Me resulta difícil entender la gestión. No es solo que me cueste entender, sino que probablemente hay cosas que no entiendo porque no estoy al tanto de todo. En cualquier caso, Keylor Navas es hoy mejor que Gianluigi Donnarumma. Ya sea ligeramente o no ligeramente, lo estamos discutiendo", señaló el creador del mítico apodo "Zizou".

"Además de eso, me gustaría saber otra cosa, cuando pones a Navas como número dos y a Donnarumma como número uno, ¿por qué Navas está castigado y no juega ningún partido? Es decir, Navas, el número dos, que se supone que entra en caso de que Donnarumma se lesione, entrará 'congelado'. ¿Diremos que está listo? No", expuso Courbis.

"¿Está herido? ¿No está harto de estar en el banco y de que lo conviertan en un aficionado?", cerró el francés. Recordemos que Keylor Navas padece una dolencia lumbar que lo marginó de los triunfos 2-1 del PSG ante Juventus y Lorient. Como esta no reviste gravedad, asistirá al Mundial de Qatar 2022 con Costa Rica. Aunque no estará disponible para el amistoso de la Sele con Nigeria, que se jugará este miércoles 9 de noviembre.