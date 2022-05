El Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense no están en pretemporada sino vísperas a las semifinales del Torneo de Clausura 2022, sin embargo, el campeonato costarricense está en un parón que se da por la preparación de la Selección Nacional de cara al repechaje mundialista ante Nueva Zelanda.

A falta de 27 días exactos para el inicio de las semifinales, estos clubes buscan partidos amistosos para mantener el ritmo de competencia. Precisamente, morados, florenses y manudos ya confirmaron sus fogueos de preparación; juegos en donde no contarán con los seleccionados.

Amistosos de Saprissa

El equipo de Jeaustin Campos viajará a Estados Unidos y jugará dos partidos ante el FAS de El Salvador. Primero, el 10 de junio a 6:00 PM hora local (4:00 PM hora centroamericana), en el estadio Montgomery Blair High School en Maryland, y luego el 12 de junio a las 5:00 PM hora local (3:00 PM hora centroamericana) en el estadio Silverback Park, Atlanta.

Amistosos de Herediano

El campeón nacional y ahora dirigido por Hernán Medford, viajará a Panamá para medirse con dos equipos semifinalistas del actual Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol: Sporting de San Miguelito el 8 de junio y Tauro el 10 de junio, ambos partidos en el Rommel Fernández.

Amistosos de Alajuelense

La escuadra de Albert Rudé no viajará y se quedará en Costa Rica, Sin embargo, sí confirmaron fogueos de preparación: el sábado 28 de mayo ante Escorpiones a 8:30 AM, luego el sábado 4 de junio ante la Selección Sub-20 a las 9:00 AM y de último el sábado 11 de junio ante San Miguelito de Panamá a las 6:00 PM; todos en el estadio Alejandro Morera Soto.