El ex capitán de la Selección Uruguaya, Diego Lugano, manifestó estar sorprendido por las condiciones del fútbol de Costa Rica en cuanto a infraestructura y clubes.

Diego Lugano, exfutbolista que disputó tres repechajes con la Selección Nacional de Uruguay, visitó Costa Rica después de 12 años de su última visita para el Concacaf Access, y manifestó que está sorprendido por las excelentes condiciones que tiene el fútbol costarricense.

Este reconocido exjugador también analizó el repechaje de la Selección Nacional ante Nueva Zelada, sin embargo, profundizó en los aspectos que tiene el país en cuanto al desarrollo futbolístico, y no dudó en decir que el campeonato local tico es mejor que el charrúa.

"En Sudamérica teníamos a México y Estados Unidos como potenciales rivales de Concacaf, y se tornó Costa Rica un rival importante como México y más que USA, entonces como jugador tuve la curiosidad de qué pasaba acá y cómo viven y preparan el fútbol", declaró.

Lugano añadió: "Me sorprende hoy por hoy, ver un fútbol interno realmente bien estructurado... si te digo que el fútbol interno de Costa Rica es mejor que el de Uruguay no pongás dudas, a nivel de clubes. Se ve que hay trabajo serio, intención de que evolucione... lo cierto es que por tamaño y población, tema país hay similitud grande y por qué no Uruguay puede copiar cosas de Costa Rica".

Lugano, quien en su época como jugador enfrentó dos veces a La Sele en el repechaje de 2009 rumbo a Sudáfrica y en el Mundial de Brasil 2014, aprovechó su visita para ir al Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, ambas instalaciones de primer nivel.