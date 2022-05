Durante este fin de semana, Iñaki Alonso habló sobre como fue su paso en el Saprissa y recordó que en algunas oportunidades entrenaron en campos que parecían potreros. El entrenador español recalcó esto para destacar el trabajo de sus ex dirigidos y que no era fácil tener que ir a las prácticas.

Estos dichos no le gustaron para nada al presidente del Morado, Juan Carlos Rojas. Antes del partido le contestó al europeo en una plática con la prensa. El mandamás resaltó que era mentira lo que contó el ex director técnico de la institución y lo trato de desagradecido por salir a decir esto frente a los periodistas.

“Me parece desafortunado, si algo he aprendido en la vida es agradecido y profesional, y hablar mal de alguien que le dio oportunidad y trabajo, me parece desafortunado, sea cual sea la faceta de la vida, no estaría de acuerdo con ello, quisiera ver las declaraciones para saber si se sacaron de contexto”, declaró el directivo.

Además, agregó sobre que los futbolistas del Saprissa disfrutando de un lugar óptimo para desarrollar las prácticas y adelantó que se viene la creación de un lugar propio: “Hemos dado las condiciones a los jugadores, de aquí a un par de meses podremos tener un centro de entrenamiento”.

La fecha en la que se espera que esté listo el centro de entrenamiento de los Morados es para julio de este año y buscará tener la última tecnología para estar entre los más modernos de la región. El Sapri no quiere quedarse atrás y busca seguir el camino que hizo Alajuelense con su increíble predio.