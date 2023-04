En el Paris Saint-Germain (PSG) las aguas no están calmas. De momento, el objetivo de Christophe Galtier —cuya continuidad no está garantizada— es ponerle fin a la mala racha del equipo, que quedó eliminado de la Champions League y luego perdió ante Rennes y Lyon. Por lo que este sábado deberá vencer al Niza para no complicarse en la carrera hacia el título de Ligue 1.

A pesar del contexto, la directiva parisina comenzó a moverse pensando en la próxima temporada, donde volverán a competir en ambos frentes. Luis Campos seguirá siendo el director deportivo del club y en su proyecto a mediano-largo plazo aún quedan algunos cuestiones por definir, como la continuidad de Lionel Messi o Sergio Ramos, quienes acaban contrato en junio.

Un refuerzo estelar llegará al PSG

Keylor Navas regresaría de su préstamo en Nottingham Forest en dicho mes. Y se encontrará con un nuevo compañero en los entrenamientos: Milan Škriniar. El central eslovaco es un viejo anhelo del PSG y según diversas fuentes, como Sky Sport, L'Équipe o Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, es un hecho su llegada desde el Inter de Italia.

Škriniar quedará libre al final de este curso tras no aceptar la propuesta de renovación que le hicieron los Nerazzurri y ya tiene un principio de acuerdo con la institución dueña del pase de Navas. Si bien el zaguero no está al nivel de la temporada pasada, ciertamente le dará un salto cualitativa a un defensa parisina marcada por la irregularidad y le permitirá a Galtier jugar con el 3-5-2 que implementó al principio.

Tres perfiles claros para este mercado

Campos tendrá más recursos y libertad para maniobrar en este mercado. Sobre todo luego de que Antero Henrique, encargado de las negociaciones con los jugadores, fuera despedido. Según apunta AS, el portugués quiere un pivote similar al ex futbolista Thiago Motta, un extremo que juegue a pierna cambiada y un delantero centro. Puesto en el que el favorito sería Victor Oshimen, quien lleva 25 goles en 28 partidos con el Napoli esta temporada.