La Selección de Fútbol de Costa Rica ha recibido un durísimo golpe este último miércoles 23 de noviembre, luego de ser goleada por 7-0 a manos de España en la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Se trata de la derrota más contundente en toda la historia del combinado centroamericano en la cita máxima.

Una enorme cantidad de periodistas y medios han hablado sobre la estrepitosa caída. Muchos de ellos han puesto el foco en la efectividad hispana, aunque otros también han criticado severamente a La Sele. MisterChip, reconocido estadístico del país ibérico, le subió el precio a la victoria de los suyos señalando que los de América no son un equipo débil.

"Es una selección de nivel. Costa Rica hoy no lo ha parecido y yo entiendo que la gente que no esté acostumbrada a ver a la selección tica pueda pensar que no es un rival de categoría, pero me gustaría recordar que han tenido un final de Octogonal en Concacaf alucinante. En la segunda parte del Octogonal, de los 7 partidos que jugó ganó 6 y empató uno", mencionó el europeo.

"Costa Rica, en el tramo final del Octogonal, de 21 puntos ha hecho 19. Es la única selección que le ha ganado a Canadá y Estados Unidos. Estaba prácticamente afuera del Mundial a la mitad del Octogonal y con ese tramo alucinante del final desplazó a Panamá", añadió en cuanto a la campaña en las clasificatorias.

Por otra parte, explicó que "es una selección muy complicada de ganar y de hacer goles, de hecho la de hoy es la peor derrota de su historia. Tenían otro 7-0 en un amistoso contra México en 1975, pero esto para nada es habitual, por eso creo que tiene un especial valor". Además, indicó que "Costa Rica no ha realizado ni un solo remate, la única vez que esto sucedió en una Copa del Mundo el protagonista también es Costa Rica, en el partido de fase de grupos contra Brasil en el Mundial de 1990".

Finalmente, siguiendo esa misma línea, se refirió a los referentes de La Sele: "Hoy se ha vuelto a repetir con esta generación dorada que efectivamente no está en el mejor momento de su carrera, pero hay jugadores de altísimo nivel como Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas, Kendall Waston, Ronald Matarrita y Joel Campbell. Son jugadores super consagrados y experimentados a los que no es nada fácil zarandearles de esta manera".