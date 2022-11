Por dicha solo fueron solo 90 minutos. Ese sería el epitafio perfecto para lo que se vio hoy en el terreno de juego luego de la descomunal paliza que España le propinó a Costa Rica esta tarde en Doha Qatar, con marcador final 7 goles por 0, la peor en su historia futbolística.

El partido entre España y Costa Rica no pudo haber sido más fácil para la selección ibérica, aunque ciertamente sí pudo haber sido mejor en cuanto a resultado; el 7 por 0 se queda corto para lo que se vio en cancha.

Monólogo español

España clavó en el pecho de los ticos el peor resultado jamás visto en su historia en Mundiales, con goles de Dani Olmo al 11´, Marco Asensio al 21´, ferrán Torres concretó dolblete al 31 y al 54´, luego llegarian los goles de Gavi al 74´, posteriormente Carlos Soler al 90 y cerró la cuenta Álvaro Morata al 92´.

De inicio a fin, el partido fue un monólogo español; Cota Rica no se vio, no jugó, no se opuso, no remató, parece que ni siquiera llegó al partido. España no tuvo piedad ante una vergonzosa selección tica que quedará retratada en la historia con este abultado golpe.

La "furia española" fue un concierto de aciertos, pases, velociad y efectividad frente al marco rival; Costa Rica fue justamente lo opuesto, una pila de errores, desidia y vergúenza, encima, en el peor momento, en pleno mundial.

Con los resultados del Grupo E, España toma la cima con 3 puntos y balance de 7 goles a favor; con igual cantidad de puntos le sigue Japón aunque con balance de +1 en el gol diferencia.

El grupo lo cierra Alemania y Costa Rica, con 0 unidades, pero los europeos apenas con un -1 en la diferencia de goles, mientras que Costa Rica tiene un -7 en sus registros.

El próximo partido de Costa Rica será la madrugada de este domingo ante Japón en lo que podría bien ser, la despedida de los centroamericanos, en uno de los pasajes más oscuros en la historia del balompié tico.