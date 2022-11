Luis Fernando Suárez no ha podido cumplir la máxima mundialista que Carlos Salvador Bilardo, campeón con Argentina en México 1986, le compartió en una charla: "El primer partido vale oro". Esto debido a que la Costa Rica sufrió la peor derrota de su historia al caer 7-0 ante España en la primera jornada del Grupo E de Qatar 2022.

Post partido, el entrenador de La Tricolor hizo su balance del partido: "Es difícil explicar la derrota, veníamos con otras expectativas. No tuvimos la pelota, además no tuvimos ninguna situación en la que pudiéramos hacer tres o cuatro pases y es muy complicado así. Yo creo que los más importante es que no tuvimos la pelota ya que nos picaba el balón", resumió.

Ante este panorama —"Hay tristeza, ahorita no me siento bien", dijo Suárez—, intentará darle un shock anímico al grupo. "Los partidos hay que jugarlos para ver. España es favorito hace mucho tiempo y lo hecho hoy le da más confianza. Estos resultados muy grandes pueden desviar situaciones, también al lado contrario. Yo debo tomar el resultado y ser certero en lo que digo para que el equipo no caiga más, sino que más bien suba", aseguró.

Levantar la moral del plantel, el próximo paso

"Tengo que ser lo más ejecutivo posible. Lo que debo decirles es que hicimos esto mal y todos tenemos que ser conscientes de lo que pasó. Después de eso cuando, hablemos todos, es ver los partidos que quedan y hacer cosas diferentes a las que hicimos hoy. Sólo queda asumir culpas y responsabilidades, pero la forma en que se cambia esto es buscar resultados positivos que hagan olvidar prontamente esta situación", comentó Suárez.

A jugarse el pleno contra Japón

Los Nipones vienen de dar el batacazo al vencer 2-1, y con justicia, a Alemania. A raíz de esto y la situación de La Sele, el ex timonel de Honduras explicó en que "si antes eran favoritos ahora son más. En esto hay que estar pensando en cómo se asumen los favoritismos de los contrarios. (...) Nos preocupa que el grupo no salga de este bache. Espero que busquemos saldar esta cuenta y desde mañana trabajar en Japón para sacar esto adelante", concluyó.