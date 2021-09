Luis Fernando Suárez se ve en el Mundial con Costa Rica

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez sigue en el ojo del huracán, luego de los malos resultados con la Selección de Costa Rica en las primeras jornadas de la eliminatoria mundialista, por lo que ha sido cuestionado por sus decisiones tácticas y en especial por no tomar en cuenta a Manfred Ugalde para el último duelo versus Jamaica.

Suárez asistió ayer a ver el partido de Guadalupe versus Liga Deportiva Alajuelense por el campeonato local, en donde fue abordado por Tigo Sports y en el que se le cuestionó el desempeño del equipo, así como su polémica decisión sobre Ugalde, donde el colombiano no dudó en responder con firmeza.

“No es más complicado, ya sabía que así sería la eliminatoria. Me veo en el mundial con esta selección, no es la primera vez que vivo en este tipo de situación, hay que valorara todo, lo bueno y lo malo. De ninguna manera estoy pensando que este es un problema, lo negativo no me va a ganar”, dijo el colombiano.

�� Luis Fernando Suárez afirma que se ve con esta selección en Catar 2022 ���� El técnico habló en el descanso del juego pic.twitter.com/I5bplyhqha — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 12, 2021

Y al ser preguntado por Manfred Ugalde y sus declaraciones comentó de manera contundente: “Es muy fácil hablarlo después de terminar la situación. Cuando tomé la decisión fue basado en lo que se vivió en Panamá, por lo que creí que era lo mejor, siempre pensando en el bienestar para el equipo”.

Costa Rica apenas sumó dos puntos en las primeras tres jornadas, por lo que en la Fecha FIFA de octubre deberá de reponerse cuando visite a Honduras, reciba a El Salvador y luego nuevamente salga pero para jugar contra Estados Unidos.