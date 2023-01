La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 representó la sexta participación de Costa Rica en el certamen más importante que tiene el deporte rey, así como la tercera de manera consecutiva (había dicho presente en Brasil 2014 y Rusia 2018 previamente). La Sele se despidió en fase de grupos, con sensaciones diversas: por un lado, la terrible goleada a manos de España (7-0); por el otro, el triunfo ante Japón y la dura batalla que le plantó a Alemania.

"El Mundial fue un tanto renovador, volví a estar en un sitio donde me gusta estar", manifestó en entrenador del seleccionado tico, Luis Fernando Suárez, en diálogo con Teletica casi tres semanas de que Lionel Messi y compañía se adjudicaran el tercer título para Argentina. "Se hizo un buen Mundial, con muy buena organización. Ser protagonista en él, lógicamente, para mí fue importantísimo", añadió.

Con respecto a la participación del conjunto centroamericano en el evento, opinó que "dado las circunstancias del primer partido, responder como lo hicieron los muchachos me llena de orgullo. En otras circunstancias, de pronto con otros jugadores, no hubiéramos respondido de esa manera".

Acerca de aquella dolorosa caída contra los ibéricos, el colombiano aseveró que "España es superior, en este momento, a Costa Rica", pero dijo estar "completamente seguro que no es una diferencia tan grande como un 7-0". En cuanto al infructuoso amistoso previo frente a Irak, afirmó: "Era bueno hacerlo y no creo que haya equivocación. Ocurrieron cosas totalmente diferentes a lo que pensábamos y se tuvo que cancelar. Cuando se dieron las circunstancias, creo que lo mejor era no jugar este partido".

Finalmente, sobre la nueva carrera de Costa Rica rumbo a Norteamérica 2026, expuso: "Sé que tengo bases y capacidad, por esa razón estoy hoy acá, pensando en que se pueda lograr una nueva clasificación".