La última fecha de la Liga de Naciones de Concacaf 2022/23 podrá frente a frente a Costa Rica contra Martinica, una selección que puede jugar en torneos de Concacaf, pero no puede participar en cualquier competencia organizada por la FIFA.

Curiosamente, Martinica es una escuadra que no puede disputar eliminatorias mundialistas ni torneos oficiales de FIFA, no obstante, sí pueden jugar en Concacaf. Pero, la pregunta es clara: ¿por qué esta selección no está afiliada al máximo ente del fútbol?

El motivo por Martinica no está afiliada a FIFA, es porque al ser un departamento de ultramar de Francia no cuenta con autonomía, y el organismo más importante de balompié no lo reconoce como país. Sin embargo, Concacaf le da la oportunidad, junto a países como Guyana Francesa y Guadalupe del Caribe para que participen en Liga de Naciones y Copa Oro.

Las selecciones que se midan a Martinica tienen la ventaja de que en caso de perder, no se verían afectados en el ranking FIFA ya que al no estar registrada ante la FIFA, el partido no tiene "oficialidad" para disminuir puntos, aunque de la misma manera no sumarían puntos.

La escuadra dirigida por Luis Fernando Suárez jugará este importante compromiso de Nations League, este próximo sábado 25 de marzo a las 5:00 PM hora de Centroamérica en el Pierre-Aliker Municipal Stadium; para posterioremente, recibir a Panamá.