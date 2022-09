Para nadie es un secreto el peso que ha tenido Bryan Ruiz en el fútbol tico, en Alajuelense, el en balompié centroamericano y ni hablar a nivel de selecciones; el tico es por lejos, uno de los mejores y más grandes futbolistas que haya tenido el área en toda su historia.

Pero sus mejores años ya han quedado atrás y aunque la magia no se pierde por completo, el Bryan que vemos hoy en día, ya es distinto a aquel que emocionó a toda una generación con sus actuaciones con la Selección tica y en clubes internacionales.

Primer convocado y la polémica

Aún y con este escenario, el DT de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, levantó la polémica días atrás, al comunicar que Ruiz es el único jugador que tenía cupo fijo en la Sele para el mundial de Qatar; declaraciones que han traido todo tipo de reacciones.

“Bryan Ruiz se lo merece, es un reconocimiento para él por lo que ha hecho por este país. Si hay alguien que ha mostrado amor por el país es él (Ruiz). Si hay alguien que siempre ha tenido el deseo de representar al país y lo ha hecho siempre es Bryan. Él ya lo dijo, este es su último año como futbolista profesional y después la otra, Bryan nos clasificó se lo merece” señaló en ese momento, el estratega colombiano.

El rendimiento "del 10" no es el mejor en este momento y tras el anuncio de Suárez, no son pocos los que han reaccionado, pero el primer sorprendido fue el mismo jugador, quien aprovechó para dar su criterio sobre esta prematura convocatoria.

“Han sido meses de altibajos en lo que son resultados y partidos con el equipo, con la Selección ya veremos en lo que queda. Sobre la convocatoria creo que no es algo que se lo regalan a uno y se lo dije al profe” indicó Ruiz a la prensa.

Ruiz es consciente de lo que representa un llamado como estos a la Sele. "Yo sé que por más que él ya me haya convocado, no se la voy a poner fácil. Voy a dar mi mejor esfuerzo para que al final tenga dudas en ponerme más o menos tiempo. Yo sé que ya no estoy para tantos partidos tan consecutivos y tantos minutos, pero haré mi mejor esfuerzo para cerrar una carrera que para mí ha sido de mucho sentimiento y mucha emoción"

Además, el dos veces mundialista señaló que incluso para él es una gran sorpresa. "A ver... Habrá tal vez unos 20 o un poco más que ya tenga fijos, pero siempre va a existir esa incertidumbre hasta el último minuto y que él diga un convocado oficial ya, como con mi persona, hace que también mi cierre tenga que ser de respaldo para él en jugar todo lo que pueda" agregó Ruiz.

Bryan se encuentra jugando sus últimos partidos como deportista profesional, ya que desde inicios de año había indicado que diciembre del presente año sería su adió definitivo del fútbol.