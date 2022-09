New Balance todavía no lo hace oficial, sin embargo, ya se filtraron las dos camisetas que usará la Selección Nacional de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022.

La compañía estadounidense New Balance todavía no ha confirmado el nuevo uniforme que usará la Selección Nacional de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022, no obstante, extraoficialmente ya se conocen los uniformes que tendrá La Sele bajo ese patrocinio.

La Copa del Mundo marcará el final del vínculo contractual con dicha empresa, ya que se iniciará la relación con Adidas a partir del 2023. Sin embargo, ya se filtraron los diseños tanto del uniforme de local como el de visita que usará Costa Rica en la cita mundialista.

Precisamente, el famoso portal Footy Headlines, dio a conocer mediante unas fotografías, las nuevas casacas que se contemplan con un diseño tanto blanco (visita) como rojo (local) predominante, azul en algunos bordes y, por supuesto, la incorporación del nuevo logo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

En próximos días, New Balance hará el lanzamiento oficial de estos uniformes. Eso sí, aún se desconoce si Costa Rica la podrá utilizar en los dos amistosos de la fecha FIFA de setiembre en Corea del Sur, o hasta noviembre cuando La Sele afronte un partido de despedida o la gira.

Esta camisa será la última previo a la llegada de Adidas para uniformar a la escuadra tica y, pese a que todavía no hay nada oficial, es prácticamente un hecho que La Sele se vestirá con esta reconocida marca que tendrá 7 selecciones en el Mundial, así como clubes importantes como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United y Juventus.