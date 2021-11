Keylor Navas está cumpliendo su tercera temporada en el fútbol de laLigue 1 con el PSG, las dos primeras campañas fueron bastante exitosas a nivel local y también en la UEFA Champions League, llegando a una final y posteriormente a una semifinal. A pesar de que Francia ha ido evolucionando en su liga por muchos factores, hoy también sigue sufriendo un grave problema: la violencia. Sí, la agresión entre aficionados es algo que no se ha podido controlar, a tal punto que esta temporada han tenido que suspender varios encuentros por este motivo e incluso por llegar a agredir a un jugador dentro del terreno de juego.

En lo que va de esta temporada, se han tenido que suspender cinco encuentros por algún hecho de violencia que involucra a los aficionados. Montpellier vs Olympique de Marsella, Nice vs Olympique de Marsella, Lens vs Lille, Saint-Étienne vs Angers y Lyon vs Olympique de Marsella. Ya esto no es una casualidad, es algo que ocurre permanentemente. En esta última oportunidad el futbolista Dimitri Payet recibió un botellazo por parte de los aficionados de Lyon cuando este se disponía a ejecutar un tiro de esquina. El partido se detuvo por algunos minutos.

Violencia en la Ligue 1

Aunque Keylor Navas con el PSG no ha sufrido algo similar, y aunque siempre existen grandes controles de seguridad, hay escenarios en donde la situación te sobrepasa. La mayoría de los hinchas franceses son muy pasionales, pero no hay que confundir esto con violencia, que será rechazada desde cualquier punto de vista. Las entidades encargadas deberán tomar cartas serias en el asunto antes de que pueda ocurrir una desgracia con Keylor Navas y con cualquier otro jugador o relacionado a algún equipo.

Cuando se presente un acto de violencia el partido debe suspenderse de inmediato. Este último caso mencionado sobre Dimitri Payet el encuentro se interrumpió por unos minutos. Luego de casi dos horas del incidente, se tomó la determinación de suspenderse por completo este encuentro. Por ahora no se ha presentado un comunicado oficial donde informe si se tomarán algunas medidas en la liga y los equipos involucrados en este hecho.