Los años siguen pasando y Keylor Navas se mantiene como unos de los mejores arqueros del momento, al menos en el Top 5 de todo el mundo. Sí, desde su llegada al Real Madrid, el arquero costarricense demostró que estaba para grandes cosas, a pesar de todas las dificultades en el camino. El tico se además de ser el único portero en levantar tres UEFA Champions League de manera consecutiva, ahora también está rompiendo récord en las redes sociales. Hoy, cubriendo la portería del PSG, Keylor Navas se mantiene entre los más determinantes del equipo.

Keylor Navas ahora mismo tal vez esté atravesando una de las campañas más difíciles de toda su carrera. Ya que el proyecto que ha armado el PSG para esta temporada, es de los mejores, por no decir el mejor en cuanto a plantilla. Dejando el listón bastante alto y obligando a los de Mauricio Pochettino ganar todo esta temporada y no solamente eso, sino que además mantiene una competencia en el arco con el actual campeón de la Eurocopa, Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, esto no ha impedido que Keylor sea hoy el rey de Instagram.

Keylor Navas: el rey de Instagram

Sí, Keylor Navas se convirtió en el arquero con más seguidores en Instagram con un total de 13.1 millones. Antes, quien ocupaba este primer lugar era el alemán del FC Barcelona Marc-André Te Stegen con 13 millones fijos. Con la popularidad que agarró el PSG debido a los grandes fichajes de esta temporada, los focos han estado más centrado en el equipo, ganando además miles de fanáticos a diario y con las grandes respuestas que ha tenido Keylor en el terreno de juego, digamos que también lo han favorecido a conocerse aún más.

Otros arqueros

Esta lista de los más seguidos en Instagram, si hablamos de porteros, la completan: De Gea les sigue con 11.9 millones y todavía en doble dígito los acompañan Manuel Neuer (11.1M) y Gianluigi Buffon (10.1). La parte baja de este selecto grupo está compuesta por Thibaut Courtois con 8 millones de seguidores, Claudio Bravo (7.9M), Alisson Becker (7M), el colombiano David Ospina (4.5M) y, finalmente, su rival de posición hoy en la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma, quien registra 4 millones de seguidores.