Un duelo que en la previa prometía mucho más de lo que sucedió dentro del campo de juego en los 90 minutos. Keylor Navas fue titular en el empate 0-0 entre PSG y Marsella, el gran clásico francés que no estuvo a la altura de las expectativas. No sobraron las oportunidades entre los dos equipos.

El encuentro tuvo goles de ambos lados durante el primer tiempo, pero el VAR terminó anulando ambos. El que abrió el marcador fue el conjunto parisino gracias a un tanto en contra del defensa local, pero fue invalidado por un milimétrico offside de Neymar antes de tirar al centro.

A los pocos minutos, Milik anotaría la ventaja para que delire toda la afición del Marsella. Poco le duró el festejo al ex Nápoli porque el VAR de nuevo marcaría que en la jugada previa hubo un fuera de juego. Dos gritos de gol que se vieron callados por decisión del árbitro asistente de video.

+ Resumen del partido

No habría muchas situaciones más de ambos lados. Keylor Navas no tuvo que lucirse y el encuentro no reflejó la intensidad que se vivía en la tribuna. Buen empate para los dirigidos por Mauricio Pochettino que siguen líderes de la Ligue 1. El viernes volverán a jugar por la liga ante el Reims.