El tico no fue convocado para el juego del PSG contra Auxerre. Christophe Galtier evaluaba darle minutos, aunque esto dependía de cómo evolucionara de su lesión en la espalda.

Este domingo, Paris Saint-Germain disputará la última jornada de la Ligue 1 antes del inicio del Mundial de Qatar 2022 recibiendo al Auxerre. Compromiso al cual en Costa Rica se le puso especial atención debido a que Christophe Galtier había adelantado que podría darle minutos a Keylor Navas.

Sin embargo, esta mañana se publicó la lista de convocados del conjunto parisino y el ex guardameta del Real Madrid no figura en ella. Esto debido a que no logró recuperarse a tiempo de su dolor lumbar, el cual lo marginó del los triunfos 2-1 ante Juventus, por Champions League, y Lorient. Gianluigi Donnaruma tiene todos los boletos para ser titular, con Sergio Rico como suplente.

"Ya veremos lo de Keylor Navas, hoy (viernes) ha vuelto a entrenar. En cuanto al partido del domingo, veremos su estado de forma y la evolución que ha tenido con el problema que acarreaba. Sé que se está preparando seriamente para enfrentar la Copa del Mundo con la Selección Nacional de Costa Rica", había comentado el francés en rueda de prensa.

¿Cómo llega Keylor al Mundial?

No se podría decir que se encienden las alarmas en la Sele, pues se cree que Navas llegará bien al 23 de noviembre, fecha en la cual abrirán el Grupo E enfrentándose a España. "Lo de Keylor es una situación muy manejable, no va a haber problema con él. Es de trabajo con el fisioterapeuta", aseguró Luis Fernando Suárez cuando confirmó su lista de 26 convocados.

Recordemos que Navas se incorporará a la Tricolor en Kuwait este lunes 13, junto a Patrick Sequeira, Francisco Calvo y Jewison Bennette. Luego de un turbulento viaje, la delegación comenzó su campamento con el fin de afinarse para el amistoso ante Irak del jueves 17. Un día después, partirán a Doha, Qatar, para instalarase en el hotel Dusitd2 Salwa.