A 18 días del inicio del Mundial de Qatar 2022 cualquier lesión preocupa y mucho por lo estrecho que es el margen de recuperación. Más aún si se trata de una pieza fundamental de alguna de las 32 selecciones clasificadas, como lo es Keylor Navas para Costa Rica.

El guardameta no disputó un sólo minuto con el PSG en lo que va de temporada por decisión de Christophe Galtier, cuyo titular inamovible es Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, esa inactividad no preocupa en lo interno de la Sele, según comentó Ronald Gómez.

"Keylor entrena todos los días a un nivel altísimo y a él no se le va a olvidar cómo atajar. No vamos a tener ningún problema con eso. Además, es muy bueno, es de los mejores porteros del mundo y por unos meses no se le va a olvidar atajar", expresó el asistente de Luis Fernando Suárez.

Empero, en las últimas horas se confirmó una noticia que enciende las alarmas: Navas no forma parte de los veintiún convocados del conjunto parisino para enfrentarse este miércoles a la Juventus, por la última jornada del Grupo H de la UEFA Champions League.

Keylor Navas se lesiona: ¿Llega al Mundial?

De acuerdo al reporte médico expedido por el Paris Saint-Germain esta mañana, Keylor se quedó en Camps des Loges, el centro de entrenamiento del club, para recuperarse de un dolor lumbar. Este ha sido una constante en el último tiempo, al punto que en octubre lo dejó fuera de la nómina que viajó a Israel para enfrentarse al Maccabi Haifa.

Sin embargo, el costarricense se recuperó en cuestión de días y pudo entrenar con normalidad. La preocupación de la afición costarricense es lógica, pero los últimos antecedentes parecen indicar que la lesión no reviste la gravedad suficiente como para marginarlo de su tercera Copa del Mundo.