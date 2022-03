El arquero de la Selección Nacional de Costa Rica, Keylor Navas, pagó una apuesta al joven seleccionado tico de 17 años, Jewison Bennette, quien decidió cortarse por completo su cabello a cambio de un obsequio espectacular que le ofreció el arquero.

Precisamente, este jugador del Club Sport Herediano mostró el detalle que tuvo con Navas, quien le entregó la camiseta con el número de 30 del argentino Lionel Messi firmada por varios jugadores del París Saint Germain, como Neymar, Sergio Ramos, entre otros.

"Ya la tengo, me dio la camisa de Messi firmada por todos los jugadores del PSG. Ayer me iba a cortar el pelo y Keylor me dijo que si me dejaba pasar la cero, me regalaba una camisa", reveló con mucha emoción el futbolista que realizó un gran partido ante Estados Unidos.

Bennette, quien espera cumplir su sueño de convertirse en legionario en junio cuando cumpla la mayoría de edad, agregó: "Me dio la de Messi... yo quería la de Mbappé porque es el jugador que más admiro por el estilo de juego más que todo en características".

Bennette se ha constituido como uno de los descubrimientos y figuras juveniles de confianza del técnico Luis Fernando Suárez, quien desde el arranque de la octagonal demostró que es un técnico que confía plenamente en darle oportunidad a talentos.