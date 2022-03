La última fecha de eliminatorias mundialistas camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, le permitieron a la Selección Nacional de Costa Rica resurgir de gran manera en la octagonal de Concacaf y asegurarse el boleto al repechaje ante Nueva Zelanda.

El repunte de La Sele para desplazar a Panamá y otras escuadras se deben a múltiples factores, siendo uno las impresionantes actuaciones que ha tenido del arquero del París Saint Germain, Keylor Navas, a lo largo de los partidos de la escuadra tica.

Mucho tuvo que ver Navas no solo en la consecución de la victoria ante la favorita Canadá en el Estadio Nacional, sino también frente a El Salvador en el Estadio Cuzcatlán. A raíz de esas actuaciones, EA Sports lo ha reconocido incluyéndolo en el "Team of the Week" ("Equipo de la Semana" en español) de la semana 28 del FIFA 22.

"Representando a su nación. Un ´break´ international ponderan el TOTW 28 que está disponible ahora en FIFA 22", tuiteó la cuenta oficial de la empresa que produce el famoso videojuego. Allí se pueden ver a todos los jugadores seleccionados, entre los que aparece el ícono centroamericano.

Navas posee la carta de un jugador de Concacaf con más media de todo el juego, y esta es la segunda vez en el año que obtiene una carta IF, ya que había sacado una en el equipo de la semana 4 a inicios del juego; dejando así un total de 24 semanas de sequía de especiales costarricenses.