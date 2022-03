El jugador ofensivo y figura de la Selección Nacional de Costa Rica, Joel Campbell, expresó que su equipo el Rayados de Monterrey puede repuntar en la liga mexicana para meterse de lleno en la lucha por el título, a pesar de que están en la undécima posición con nueve puntos tras siete fechas.

Luego del cambio de técnico a Manuel Vucetich y la victoria ante el Club América en donde el costarricense anotó, las expectativas están puestas en que esta escuadra regia pueda seguir por la senda de las victorias para tomar fuerza y pelear el campeonato.

"Somos un equipo que debe ganar siempre de visita o local, el equipo está muy concentrado en ir escalando posiciones. Si queremos luchar por estar arriba tenemos que ganar. Nuestra ley de institución es siempre luchar por ser campeón, tenemos que enfocarnos en luchar por el campeonato", comentó el seleccionado tico en conferencia de prensa.

Campbell agregó: "Es una posición que me viene bien, independientemente trato de hacer las cosas bien en la posición que el profesor crea conveniente para el equipo. Contra América pude disfrutar del fútbol, tener minutos y jugar en esa posición. Espero seguir mejorando, uno no puede ponerse un techo, no sé si será el mejor Joel, pero intentaré siempre dar lo mejor y dar lo mejor porque eso beneficia el equipo".

Campbell confesó que la temporada anterior quedó debiendo por las lesiones y el poco tiempo de trabajo, sin embargo, dice conocer al máximo su potencial para aportarle a Rayados y, de esa forma, luchar por su segundo título en el balompié azteca, ya que en 2020 se había proclamado campeón con el Club León.