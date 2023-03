Uno de los experimentados futbolistas de la Selección Nacional de Costa Rica, Joel Campbell, dio la cara tras la eliminación de la Liga de Naciones 2022/23 al perder por la mínima ante Panamá en un Estadio Nacional que estuvo muy vacío para la ocasión.

La tricolor atraviesa momentos críticos con la afición y el público tampoco quiere la continuidad del técnico Luis Fernando Suárez, sin embargo, el delantero del Club León de México salió a dar explicaciones de una Sele que tendrá que conformarse con la clasificación a la Copa Oro 2023.

"Nos disculpamos con la afición, con la gente que se hizo presente, damos la cara, intentamos, luchamos, no se nos dio, tenemos que aguantar el chaparrón, la gente paga por venir a ver Costa Rica ganar, a nadie le gusta perder, aceptamos la silbatina y que los aficionados no estén contenta porque no ganamos", manifestó Campbell a Teletica Deportes.

El jugador añadió: "Ahora nos toca corregir, ser autocríticos, mejorar las cosas malas que estamos haciendo y potenciar las buenas, tenemos que seguir para delante, estar juntos, este es un camino largo que tendrá piedras en el camino. Son los dos primeros partidos de esta nueva era, con nuevos jugadores, al final el objetivo es el Mundial del 2026, se presentarán momentos buenos y malos, tenemos que tener la cabeza fría en el seno de la selección".

La tricolor empezará la prepración de la Copa Oro 2023, una competencia que se jugará del 26 de junio al 16 de julio en Estados Unidos. Sin embargo, hasta en abril será el sorteo por lo que aún no se conocen los grupos, sedes ni demás detalles.